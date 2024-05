Educatori professionali. E addetti all’estetica

Si ricercano due figure per addetti alle cure estetiche. Richiesta esperienza. Le risorse saranno addette ad attività legate al benessere e alla cura della persona nei trattamenti estetici, gestione dei rapporti con la clientela e cura delle esigenze della stessa. Si ricercano figure professionali con apposita qualifica professionale. Informazioni e candidature: Enrico Boschi, 328 7733641. E-mail: [email protected].

La Fondazione Eli-Anawim ricerca, invece, educatori ed educatrici professionali con laurea in scienze della formazione per lavoro all’interno di strutture residenziali per minori. Richiesta laurea in scienze della formazione (L-19) o equipollenti. Richiesta capacità di lavorare in equipe. Part time 20 ore settimanali. Richiesta disponibilità ad un turno notturno e al lavoro il sabato e la domenica (a rotazione). Due posti disponibili. Info e candidature: [email protected]