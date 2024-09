Ecofurgone Alia. La raccolta arriva a casa

Attivo il servizio dell’ecofurgone nel territorio comunale di San Marcello Piteglio. Ne da notizia la presidente del Consiglio comunale, Sandra Romagnani: "ferma restando la possibilità di recarsi al centro di raccolta dell’Oppiaccio e a quello di Piteglio, - scrive la Romagnani - l’ecofurgone è punto di raccolta itinerante che fornisce un’opportunità di conferimento aggiuntiva per coloro che si trovano nella necessità di smaltire rifiuti di piccole dimensioni e in quantità limitata". Cosa si può conferire all’ecofurgone: pile, batterie e accumulatori al piombo; contenitori (anche pieni) di materiali pericolosi contrassegnati da etichettatura originale; bombolette spray; toner e cartucce di inchiostro per stampanti; contenitori idropitture o smalti ad acqua chiusi e contrassegnati da etichettatura originale; contenitori smalti, impregnanti legno, diluenti, solventi, acidi purché chiusi e contrassegnati da etichettatura originale leggibile contenitori vuoti di fitofarmaci; farmaci scaduti; siringhe; lampade basso consumo e neon piccole apparecchiature elettriche od elettroniche (RAEE), oli vegetali e minerali esausti. L’ecofurgone passa da San Marcello: ogni primo giovedì del mese dalle 8:30 alle 10; a Gavinana: ogni primo giovedì del mese dalle 10:30 alle 12; a Popiglio: ogni secondo giovedì del mese dalle 8:30 alle 10; a Lizzano: ogni secondo giovedì del mese dalle 10:30 alle 12; a Prunetta: ogni terzo giovedì del mese dalle 8 alle 10; a Crespole: ogni terzo giovedì del mese dalle 10:30 alle 12; a Maresca: ogni quarto giovedì del mese dalle 8:30 alle 10; a Campo Tizzoro: ogni quarto giovedì del mesedalle 10:30 alle 12. Per informazioni www.aliaserviziambientali.it

Andrea Nannini