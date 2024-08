Ecco una nuova rotatoria. Oggi apre il cantiere

Una nuova rotatoria con un investimento di oltre quattrocentomila euro. Partiranno oggi con l’allestimento del cantiere i lavori – che secondo il cronoprogramma dell’amministrazione dovrebbero concludersi in un mese – per realizzare l’opera a quattro rami all’incrocio tra le vie dei Pappagalli, dei Macelli e del Villone, al posto del semaforo, con l’obiettivo di fluidificare il traffico veicolare. I lavori, per un costo complessivo di 475.mila euro, sono stati finanziati con risorse statali: ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 150mila euro e dal Comune per 325mila euro.

Questa infrastruttura – spiega una nota : rientra nell’intervento più complessivo di realizzazione delle piste ciclopedonali in via di Valdibrana (in corso) e via del Villone (da via Donatori del Sangue fino a Villa Baldi Papini), passando dal Parco della Rana per collegare piazza Oplà al centro storico. Del lotto complessivo dei lavori fanno parte anche un’adeguamento dell’illuminazione pubblica esistente e l’installazione di impianti di videosorveglianza, ma anche l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’area di fronte a Villa Baldi Papini, dove sono presenti quattro scalinate a ridosso della carreggiata. Saranno inoltre realizzati percorsi dotati di linguaggio Loges (linea di orientamento guida e sicurezza) per disabili visivi.

Per l’esecuzione delle opere sono previste modifiche alla viabilità. Per permettere i lavori, dal oggi al 27 settembre il tratto di via dei Pappagalli, da via dei Mercati fino a viale Matteotti, nella sola corsia in direzione di viale Matteotti, sarà chiuso al traffico, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza. Il percorso alternativo per chi viene da via del Villone o via dello Specchio, e vuole raggiungere viale Matteotti, sarà lungo via dei Macelli e poi via delle Olimpiadi. Nessun cambiamento per chi viene da piazza San Francesco: infatti si potrà proseguire in viale Matteotti.