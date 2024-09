Ecco la nuova pista ciclopedonale. Completati i lavori in via Traversa. Altra spinta alla mobilità dolce

La pista ciclopedonale in via Traversa è pronta. realizzata in entrambe le direzioni, da viale Matteotti a Porta San Marco e viceversa. Le due corsie sono state, dunque, riaperte regolarmente alla circolazione e il traffico è tornato alla normalità, consentendo a coloro che si spostano in bicicletta di percorrere tale distanza in totale sicurezza, lungo un passaggio loro dedicato.

Dopo la realizzazione del primo tratto, da via Porta San Marco a via Matteotti, i lavori in via Traversa hanno interessato il tratto inverso, dunque quello che va da via Borgo Viterbo alla rotonda di Porta San Marco, direzione Porta San Marco appunto.

Con la conclusione di questo intervento – spiega l’amministrazione – sono state completate le piste ciclopedonali dell’area, che si collegherà a piazza San Lorenzo, nell’ambito della più ampia opera di ricucitura del tessuto urbano attraverso interventi di mobilità sostenibile per una spesa complessiva di oltre 2,5 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr. Terminato in questi giorni anche un ulteriore tratto di pista ciclabile, quello lungo via delle Mura Urbane, da piazza Treviso a via Leonardo da Vinci, che rientra nella prima parte del percorso urbano della Ciclovia del Sole. Da completare le opere di finitura superficiale.

Intanto proseguono i lavori della Ciclovia del Sole in piazza Leonardo da Vinci, senza nessun impatto sulla viabilità. Gli interventi di realizzazione delle piste ciclopedonali si inseriscono in un progetto di potenziamento della rete ciclabile comunale che prevede anche lo sviluppo della Ciclovia del Sole.