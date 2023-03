E Vannino Chiti riflette "Situazione in declino"

"La provincia di Pistoia sta andando indietro, c’è bisogno di un progetto per la città". Il giudizio di Vannino Chiti si basa su dati di fatto. "Se paragono Pistoia a quello che era vent’anni fa quando ero presidente della regione – argomenta Chiti – allora Pistoia e la sua provincia erano, dopo Firenze, Prato, Siena e a volte Pisa tra le aree più sviluppate della Toscana e Pistoia sapeva qual era la sua collocazione. Oggi stiamo andando indietro, su questo non c’è dubbio e basta vedere i dati su quanti giovani abbandonano gli studi universitari o non si iscrivono all’università, su quant’è la disoccupazione dei giovani a Pistoia e un altro dato importante è quanti sono gli sfratti per giusta causa. Poi mi pare – aggiunge Chiti – che Pistoia non riesca a farsi sentire, a proiettare una sua funzione rispetto all’area di province vicine di cui fa parte". Questi sono i temi su cui secondo Chiti deve agire la sinistra e in particolare il Pd. "Ci sarebbe spazio – sostiene Chiti – per un Pd che riesce ad elaborare una proposta a condividerla con le altre forze di sinistra, se lo faremo ci si potrà candidare a tornare a amministrare questa città altrimenti, se non avverrà, Pistoia continuerà a fare passi indietro. Questa naturalmente è la mia valutazione, di uno che è di sinistra". Sull’esito delle primarie che hanno portato Elly Schlein alla segreteria, Chiti osserva che "ha suscitato entusiasmo e questo è già un dato importante, è stata vista come una proposta di cambiamento e anche profondo di una discontinuità nel modo di essere sui territori. Ora Schlein avrà un compito difficile perché da un lato deve tenere fede e tradurre in azioni concrete questa impostazione e dall’altro dovrà tenere unito il partito. Secondo me – sostiene Chiti – e lo dico da tanto, le regole congressuali sono carenti perché si è verificato, quello che poteva già verificarsi anche prima, che il voto degli iscritti e quello di chi partecipa alle primarie aperte die gazebo non corrispondano". Il rinnovamento promosso da Schlein dovrebbe secondo Chiti riguardare anche il Pd di Pistoia. "Se a Pistoia come in ogni realtà del paese – dice Chiti – la segreteria di Schlein genera un rinnovamento profondo dei quadri dirigenti e se il Pd a Pistoia sa unire le forze di una sinistra che c’è ma che è dispersa in tante associazioni e in tante liste, se è capace di unire tutte queste forze e recuperare autorevolezza e credibilità verso quelli che ovunque devono essere il cuore della sinistra cioè il mondo del lavoro, i poveri, i precari, quelli che il lavoro non ce l’hanno, penso ai giovani, alle donne e se lo traduce in proposte concrete, allora ne verrà fuori un progetto per la città".

Giacomo Bini