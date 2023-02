E Mattia con la Spal vince il primo titolo in rosa

L’aglianese Mattia Martini, da direttore sportivo della Spal femminile, alza il primo titolo della storia estense. In squadra spiccano anche due atlete del calcio rosa passate dalla Pistoiese. Mattia Martini, ex manager campione di Spagna con l’Atletico Madrid Femenino, ha vinto con la Spal femminile il primo titolo in rosa della storia estense da direttore sportivo.

In finale di Coppa Italia di categoria, a Modena, si è imposto per 3-1, uno score che ha visto tra le marcatrici anche l’ex bomber della Pistoiese Chiara Tinelli, mentre capitano biancazzurra è l’ex Pistoiese Alexia Zanini.

La conquista della Coppa Italia eccellenza femminile è un ottimo risultato per il giovane manager aglianese che dopo Firenze, Verona, Brescia e Madrid ha lasciato il segno pure a Ferrara. Un vanto tutto della nostra provincia.

"Alzare al cielo il primo titolo in rosa del club è stata una emozione grandissima – ha dichiarato con grande soddisfazione Mattia Martini –. Questo titolo è frutto di programmazione e gestione continua. Adesso, in linea con gli obbiettivi societari, torneremo concentrati sul campionato, al fine di fare nostra tale competizione".

Mattia Martini (nella foto) a inizio campionato è stato chiamato a Ferrara per aprire un ciclo con l’auspicio di portare la piazza degli Este nell’olimpo del calcio femminile italiano. Il giovane direttore sportivo di calcio rosa, classe 1995, ha infatti un eccellente curriculum con importanti esperienze e successi a livello nazionale e internazionale. E anche con la Spal, Martini dimostra di rispondere in pieno alle aspettative.

Piera Salvi