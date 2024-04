È caccia al ladro. Fermati tre sospetti. Una donna in fuga

Con una operazione a tenaglia i carabinieri della Montagna Pistoiese hanno fermato quattro persone, una delle quali, una donna, è riuscita a fuggire, sulla strada che congiunge Il Melo con Rivoreta. Sarebbero i malviventi che negli ultimi giorni di febbraio avevano messo a segno alcuni furti a Cutigliano. Allora furono due donne a introdursi, con la scusa di farsi cucire l’abito per una celebrazione, in casa di un’anziana. Le rubarono alcuni gioielli e una cifra in contanti di una certa rilevanza. Un altro tentativo ai danni di una donna di 94 anni, a La Lima, era fallito, perché la signora non si era lasciata trarre in inganno. Una delle presunte autrici del furto sarebbe stata riconosciuta a Metatello, tra Cutigliano e Rivoreta, da una persona che ha dato subito l’allarme alle forze dell’ordine. Due pattuglie dei carabinieri sono così partite, una sulla strada da Pianosinatico verso Cutigliano e l’altra in direzione opposta fino a che non hanno intercettato la vettura su cui viaggiava la persona segnalata. Quando l’auto è stata fermata, la donna si è data alla fuga scomparendo nel bosco, mentre i tre uomini che erano a bordo con lei sono stati fermati e identificati dai carabinieri. Sulle chat che molti abitanti della Montagna condividono per contrastare le attività criminali e supportare le forze dell’ordine, il messaggio è rimbalzato con continuità. Informava i cittadini della montagna che: "Giovedì scorso in zona Melo, vicino ad Arsiccio Capannina, sono stati presi dalle forze dell’ordine tre malviventi non italiani sui 30 anni. Insieme anche una donna sui 40 anni, capelli scuri corti, con un pile colorato marrone, beige, è riuscita a scappare. Se venisse vista in giro in zona fare subito la segnalazione".

Andrea Nannini