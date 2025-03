Due sciatori soccorsi con l’elicottero

Ha volato due volte Pegaso nel cielo di Abetone nel giorno dell’8 marzo. A dare il via ai soccorritori è stato un incidente sulla pista Zeno ancor prima delle 9 del mattino, che ha visto coinvolta un’adolescente che si è procurata un trauma facciale poco prima di inizare una gara del Pinocchio sugli sci. Al palo 14, cadendo, si sarebbe anche tagliata con la lamina di uno sci, all’altezza del femore. A soccorrerla sono stati gli uomini del Soccorso Piste Avssat assieme alla Misericordia di Abetone che hanno poi consegnato la ragazza ai sanitari dell’elisoccorso che hanno provveduto al ricovero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Secondo quanto si apprende il ricovero tramite elisoccorso è stato effettuato in via prudenziale.

Il secondo incidente si è verificato a mezzogiorno in Val di Luce, anche in questo caso è intervenuta una squadra del soccorso piste Avvsat, coadiuvata dalla locale Misericordia, per consegnare l’infortunato a Pegaso 3 che ha provveduto al trasferimento al Cto di Careggi per gli opportuni accertamenti. Dato il numero elevato di presenze sulle piste, anche il lavoro dei soccorritori è stato intenso, ma ad eccezione dei due ricoveri in elicottero, non risultano esserci stati seri danni alle persone. Evidentemente l’instancabile lavoro delle squadre impegnate sulle piste, da i suoi frutti.

Andrea Nannini