Due giornate di divertimento e di doni

Befana impegnatissima per portare regali ai bambini aglianesi. Diversi sono stati gli appuntamenti con la vecchietta tanto attesa dai bambini. Il primo è stato domenica 5, nel pomeriggio, alla Misericordia di Agliana, su iniziativa di un bel gruppo di volontari della Confraternita. Tantissimi bambini e bambine, accompagnati dai genitori, hanno partecipato a un bel pomeriggio trascorso in allegria, con merenda, con giochi e animazione, in attesa della Befana che al suo arrivo ha donato l’attesa calza a tutti i bambini intervenuti. Lunedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, l’arzilla vecchietta ha fatto la sua prima apparizione la mattina, nella piazza don Ferruccio Bianchi di San Michele, dopo la messa delle 10, consegnando dolci ai piccoli presenti in piazza. Nel pomeriggio ben tre appuntamenti. Alle 15 è arrivata al circolo Gramsci (nella frazione di Catena) al termine del pranzo della Befana, per grandi e piccoli, distribuendo dolci. La giornata di festa al circolo è proseguita con la tombolata e tanti premi. Alle 16 è arrivata in piazza Gramsci, per l’ultimo evento in programma nelle iniziative per le festività, organizzate dal Comune e associazione Artigiano. La Befana si è presentata davanti alla "Casa di Babbo Natale" allestita in piazza Gramsci durante tutto il periodo delle festività e ha distribuito doni nelle tradizionali calze ai moltissimi bambini che l’aspettavano con trepidazione. Alle 17 non ha deluso i piccoli che l’attendevano nella frazione di Ponte dei Bini, dove da decenni arriva sul calesse. Anche quest’anno, per la gioia di bambini e genitori, è comparsa puntuale sul calesse trainato da un cavallino e ha dispensato i suoi doni a bambini e bambine incuriositi.

Piera Salvi