Due consigli comunali in pochi giorni

Si terranno a distanza di un giorno l’uno dall’altro, i consigli comunali di San Marcello Piteglio e di Abetone Cutigliano. Si inizia martedì 29 aprile, alle 17, con quello sammarcellino, che annuncia un corposo ordine del giorno tra cui i problemi che riguardano il museo ferrucciano, l’installazione dei pannelli fotovoltaici nel perimetro della piscina di Maresca, una mozione per chiedere un incontro pubblico sullo stato dell’arte del complesso di Santa Caterina. E quindi il riconoscimento dello stato di Palestina, lo scioglimento della convenzione tra il Comune di Montale e quello di San Marcello Pistoiese per la gestione coordinata del servizio di segreteria comunale; lo schema di convenzione con la Provincia di Pistoia per il supporto alla transizione al digitale. All’ordine del giorno anche l’approvazione dello schema di convenzione tra la Società della Salute pistoiese e il Comune di San Marcello e l’approvazione delle tariffe Tari per il 2025, nonchè la frana a monte della strada comunale di Rupine (Popiglio) e gli interventi di somma urgenza dopo le forti precipitazioni del 16 e del 22 marzo 2025.

Il consiglio comunale di Abetone Cutigliano è invece convocato per le ore 18 di mercoledì 30 aprile e ha solo quattro punti all’ordine del giorno, anche se la sola approvazione del rendiconto 2024 richiederà, prevedibilmente, un bel po’ di tempo. Gli altri punti riguardano le comunicazioni, il conferimento dell’onorificenza civica al giornalista sportivo Riccardo Magrini e l’approvazione delle tariffe Tari.

Andrea Nannini