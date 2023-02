Drammatico scontro in superstrada, due feriti

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri sulla superstrada, all’altezza del paese di Gello. E’ avvenuto poco dopo le cinque. Per cause ancora da accertare, si è verificato uno scontro frontale fra due vetture che procedevano in direzione opposta. Lo scontro è avvenuto all’altezza della Limonaia. Sull’auto che procedeva dalla Montagna in direzione Pistoia c’era un uomo di 54 anni che è apparso in stato di alterazione. Sull’altra vettura, in direzione Montagna, c’era una donna di 69 anni, salvata, con tutta probabilità, dalle cinture di sicurezza e dall’apertura degli airbag che l’hanno protetta dalla violenza dell’impatto con l’altra vettura. Immediato l’allarme ai soccorritori. Sul posto sono accorsi l’automedica di Pistoia, la Misericordia di Pistoia, che ha ricoverato l’uomo, mentre i volontari della Croce Verde di Chiazzano si sono presi cura della donna che dopo l’apertura dei dispositivi di sicurezza, lamentava dolore al torace. Sul posto anche i vigili del fuoco per ristabilire la sicurezza stradale e la polizia municipale per i rilievi.