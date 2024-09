Donne opere d’arte Contro il body shaming

Ogni donna è un gioiello. D’inestimabile valore. E se, come a volte sembra, occorre ancora un megafono per poterlo ribadire, ecco allora il progetto: dodici scatti, per soggetto altrettante donne a dichiarare questa libertà d’essere e apparire, a scacciare quella ignobile attitudine al "body shaming", alla derisione cioè dei difetti fisici o presunti tali. S’intitola "Sono un’opera d’arte" il progetto lanciato dall’associazione Anna Maria Marino contro le violenze presieduta da Jacqueline Monica Magi e sposato dallo Studio Mazzei con Paolo Mazzei alla direzione artistica. Frutto di questa collaborazione è un calendario 2025 il cui manifesto è chiaro: "Ogni donna è unica, un’opera d’arte indipendentemente da età, forma e peso corporeo. Aiutiamo ogni donna a coltivare fiducia, autostima e consapevolezza della propria unicità. Affossiamo i cliché rendendo libere di essere le donne". "Al centro degli scatti - spiega la dottoressa Magi – donne comuni, nostre socie che si sono prestate con ironia ma anche con professionalità a questa avventura. Nel 2021 come associazione già avevamo realizzato un calendario, in quella occasione esclusivamente sul tema ‘curvy’. Quella che proponiamo stavolta assieme a Mazzei è una sorta di evoluzione di quel progetto. Tra le dodici signore, tutte adulte dai 40-50 anni in su, c’è anche una modella in sedie a rotelle, che è la presidente de La Forza di Nemo, sezione dell’Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare di Montecatini Terme. Ogni donna immortalata, a ribadire quel concetto di preziosità, indossa un gioiello messo a disposizione per l’occasione da Oro Kappa". A realizzare gli scatti, tutti a colori, la fotografa Esther May, ad occuparsi di trucco e parrucco rispettivamente Santino Hair Salon e Serena Agostini. A Paolo Mazzei il compito di scegliere le location che avrebbero funzionato da set fotografico. Una scelta che è ricaduta su scorci unicamente pistoiesi. "Ho pensato a una serie di luoghi inusuali, magari caratterizzati da particolari murales, oppure semplicemente luoghi meno conosciuti, fosse anche la bottega di un fabbro – spiega lui -. Questo ha permesso anche a noi di scoprire una Pistoia ancor più affascinante. È stata una bella esperienza che mi ha fatto divertire e che mi ha permesso di incontrare donne ciascuna con la propria stori". Dopo il primo lancio il 15 settembre alla Fortezza 59 con una cena (dalle 20), il calendario farà tappa alla Pasticceria Tanta Roba by Faccendi, a Quarrata, il 27 settembre, e qui resterà in forma di mostra per quindici giorni.

"Prevediamo di portare calendario e mostra in altre location ancora – conclude Magi -. Ringraziamo per la disponibilità incontrata da parte di tutti coloro che hanno collaborato, in particolare il ringraziamento va a Francesco Becagli per il supporto con Degna Tana e Fortezza 59". Il calendario si può acquistare al prezzo di 10 euro contattando l’associazione (i riferimenti su annamariamarino.org), che sarà destinataria dei fondi raccolti.

linda meoni