Donazione per studiare i sarcomi

L’associazione onlus Matilde Capecchi-Margherita Silenziosa aveva devoluto in beneficenza, qualche tempo fa, i proventi della vendita delle tradizionali uova di Pasqua. E pochi giorni fa, i genitori della ragazza scomparsa nel 2020 (nonché fondatori e dirigenti della onlus a lei intitolata), si sono recati a Pisa, per consegnare un assegno da 4mila euro alla Fondazione Pisana per la Scienza. Si tratta di risorse donate da aziende e da privati cittadini, che serviranno a finanziare lo studio sui sarcomi e la ricerca degli studiosi pisani. Le attività benefiche dell’associazione proseguono quindi a pieno ritmo: lo scorso aprile si erano svolte a Casalguidi le iniziative "Una staffetta per Maty", "Coloriamo gli alberi di Matilde" e "Veglia per Matilde-In cammino sotto le stelle", con la collaborazione di varie realtà sportive e istituzionali del territorio. Per il prossimo 7 giugno, la onlus ha intanto proposto un incontro con lo psicologo Sergio Teglia (da titolo "Nuovi figli, nuovi genitori"), fissato per le 21 nel giardino intitolato a Matilde, in via Matteotti, in attesa dei prossimi eventi di solidarietà, che saranno presto annunciati. "Siamo stati alla Fondazione Pisana per la Scienza per portare personalmente un contributo per la ricerca, sulla base delle donazioni ricevute in questo periodo da privati e imprese – fanno sapere Bernardo e Silvia, i genitori di Matilde, ringraziando i donatori – e abbiamo parlato di nuovi progetti da portare avanti insieme".

Giovanni Fiorentino