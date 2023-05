Pistoia, un influencer clericale fra gli ospiti del Sinodo della Diocesi

Pistoia, 9 maggio 2023 – Sia filosofo che scrittore, oltre che naturalmente sacerdote. Ma quello sguardo e quelle idee che stanno catturando anche le giovani generazioni, in controtendenza rispetto al ruolo attuale della Chiesa che sembra sempre più lontana dagli Under30.

Il cammino del Sinodo Diocesano pistoiese si arricchisce di un incontro di approfondimento aperto a tutti che sarà in programma questo venerdì, 12 maggio, nell’Aula liturgica di Valdibrana durante il quale don Luigi Maria Epicoco proporrà una relazione sul tema della “Spiritualità Sinodale”.

«Sinodalità — spiega don Epicoco – è una parola difficile per dire qualcosa di molto semplice: la Chiesa è un Corpo fatto di parti che sono in relazione tra di loro. Nessuno può fare a meno dell’altro al di là del posto che occupa all’interno del corpo ecclesiale. In questo senso la Chiesa per poter essere davvero Chiesa deve sempre dare importanza a queste “relazioni” perché Dio parla nei legami, non a pochi eletti. Lì dove ci sono persone che si amano sinceramente allora lì Dio non solo è presente ma è anche comprensibile».

Don Luigi Maria Epicoco, 43 anni, fa parte della diocesi de L’Aquila, insegna alla Pontificia Università Lateranense di Roma, all’Isrr de L’Aquila e tiene corsi anche a Gerusalemme, ha già effettuato numerose pubblicazioni dal 2017 in poi ed ha oltre 200mila followers sui social network.

La relazione di don Epicoco sarà seguita, mercoledì 17 maggio, dal terzo e ultimo appuntamento dei Circoli minori del Sinodo, i gruppi di lavoro dislocati in cinque diverse sedi sul territorio diocesano chiamati a lavorare sulle proposizioni dello Strumento di lavoro (Instrumentum laboris).

Concluse le sessioni di questi "Circoli", il testo rivisto e corretto dello Strumento di lavoro sarà sottoposto alle considerazioni dell’assemblea generale per la stesura del libro sinodale e la chiusura della prima sessione del Sinodo pistoiese prevista per la fine di giugno, una tappa molto importante per lo sviluppo futuro della Chiesa pistoiese.

S.M.