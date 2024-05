Un mondo di storie raccontate in tante lingue

PortAperta si racconta oggi, venerdì 17 maggio (ore 17), nel foyer del Teatro Moderno, con "Un mondo di storie" in tante lingue. Storie che ogni giorno si incontrano nei centri dell’associazione. Fondata nel 2001 da don Paolo Tofani, che è il presidente, PortAperta è cresciuta nel tempo senza perdere il forte legame col territorio di Agliana, dove opera, senza smettere di tenere allenato quello che Gianni Rodari chiama "orecchio acerbo", che ascolta le storie che nessun altro vuol sentire. Al centro dell’evento al Moderno ci sarà il doposcuola, nato come risposta concreta ai bisogni raccolti dal centro d’ascolto "Don Tonino Bello" della parrocchia di San Piero, mettendo al primo posto educazione e conoscenza come argine a tanti tipi di povertà. Il doposcuola, con altri progetti, rimane il fulcro dell’attività e punto di riferimento per le famiglie e per i giovani del territorio. Quest’anno accoglie una sessantina di iscritti tra elementari, medie e superiori. Per la sua "prima" al Moderno il doposcuola metterà in scena una lettura ad alta voce in più lingue, facendo conoscere uno dei suoi laboratori più amati, per stimolare alla scoperta e valorizzare l’identità multiculturale di uno spazio condiviso in cui tante storie convivono e crescono insieme. Verrà proposta una versione imperdibile di "La strada che non portava in nessun posto" di Gianni Rodari con la storia di Martino Testadura letta in italiano, albanese, arabo, cinese e urdu, le lingue delle comunità migranti più rappresentate ad Agliana. "Un intreccio di voci – spiegano da ParAperta –, alfabeti e interpretazioni diverse che si fondono e arricchiscono un’unica storia, mondi lontani che si avvicinano, che creano curiosità l’uno verso l’altro grazie alla potenza eterna di una storia ben raccontata. Un progetto di promozione alla lettura in cui è preziosa la collaborazione della biblioteca "Angela Marcesini" di Agliana che sarà al Moderno con il suo scaffale circolante e i libri della sezione interculturale". Dalle novelle raccontate "a veglia" nelle aie dei contadini ai moderni podcast, le storie insegnano, emozionano e uniscono da sempre. Creano reti e relazioni, come è successo a PortAperta nei mesi difficili del lockdown 2020, in cui le letture ad alta voce si sono trasferite sul gruppo WhatsApp del doposcuola.

Da questo progetto "acrobatico" per una realtà di relazioni dirette come PortAperta, è nato il libro "Le nostre favole al telefono" che dopo il lancio alla "Festa dei popoli 2023" e la partecipazione a "Montale Paese della fiaba", sarà la bussola che guiderà l’evento al Moderno. Il libro, realizzato col progetto grafico di Giacomo Carobbi e il contributo della Caritas diocesana di Pistoia, è disponibile da Libreria Fahrenheit 451 (via Antonelli 35, Pistoia), Happy School (via della Libertà 17, Agliana), Associazione L’Acqua Cheta (via della Madonna 50, Pistoia) e, naturalmente, anche oggi al Moderno. Sostenendo il progetto, si aiuterà PortAperta a scrivere nuove pagine di questa storia.

Piera Salvi