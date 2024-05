Un eccezionale talento per gli Amici dell’Opera. Al pianoforte ci sarà il maestro Sergio Baietta

Un pianista di eccezionale talento animerà stasera il venerdì musicale degli Amici dell’Opera. Si tratta di Sergio Baietta, che nell’Aula magna del Seminario (ore 21.30) presenterà un programma bellissimo e assai impegnativo. La sua carriera artistica è contraddistinta da versatilità e fantasia e il suo talento ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo. Ha dato inizio alla sua straordinaria ascesa con un debutto sold-out alla prestigiosa Tokyo Opera City Concert Hall, accompagnato dalla Tokyo Philharmonic Orchestra. Da allora, ha continuato a distinguersi come pianista, direttore d’orchestra e compositore conquistando i palcoscenici più importanti in Giappone e nel mondo. Ha collaborato con orchestre di fama mondiale e il suo eclettismo lo ha portato anche sul palco del leggendario Blue Note di New York, dove ha accompagnato il celebre clarinettista Richard Stoltzman. Il programma prende avvio dalla Sonata op. 53 di Beethoven, conosciuta come "Waldstein" dal nome del conte che ne fu il dedicatario, ma anche con l’appellativo "L’Aurora". A seguire tre pagine di Liszt, molto impegnative sotto il profilo tecnico e interpretativo: "Après une lecture du Dante: Fantasia quasi sonata", dal secondo libro degli Anni di Pellegrinaggio, lo Studio trascendentale n. 8 "Caccia selvaggia" e le variazioni sul rondò "La Campanella" di Paganini, sul cui modello il pianista ungherese rivoluzionò la tecnica pianistica. Dopo lo Studio n.5 "Per le ottave" di Debussy e lo Studio op.39 n.9 di Rachmaninov, il programma si conclude nel segno di Chopin, con gli Studi op.10 n.1 e op. 25 n.10. L’ingresso è libero. Info: 335 5439579

Chiara Caselli