Il ’marcatempo’ che divide. Hitachi, un’ora di sciopero: "Dobbiamo riaprire il tavolo"

PISTOIA

Un’ora di sciopero convocato dalla Rsu, con presidio davanti ai cancelli d’ingresso dello stabilimento, per i lavoratori di Hitachi Rail Sts che fa seguito alla precedente manifestazione di inizio settimana. Erano circa duecento gli operai dell’azienda di via Ciliegiole che ieri mattina hanno incrociato le braccia per far sentire la propria voce alla proprietà su una tematica particolarmente sentita nello stabilimento pistoiese, come quello dei "marcatempo", ovvero le macchinette dove i dipendenti timbrano il proprio arrivo ed uscita dal posto di lavoro: per chi è negli uffici la postazione è al tornello d’ingresso mentre per gli operai sono nei rispettivi reparti, andando a perdere ogni giorno 5-10 minuti, con anche – sostengono le rappresentanze sindacali – rischi legati alla sicurezza.

"Dopo la denuncia fatta nei giorni scorsi sulle disparità di trattamento fra impiegati e operai, specificando che questi ultimi non sono ‘contro’ gli altri o che vogliamo togliere qualcosa a qualcuno – accenna Diego Breschi, componente Rsu in quota Fiom Cgil – qui si vuole pari dignità e pari retribuzione: l’officina non ce l’ha con gli impiegati e la miglioria è un aiuto per tutti per gestire la propria vita. All’azienda contestiamola disparità per i marcatempo e, ad oggi, il tavolo ci è stato chiuso non puntando su maggiori tutele".

In occasione dello sciopero, l’Rsu non era presente in toto ma ha voce unica.

"Chiediamo di riaprire il tavolo di trattativa – aggiunge Francesco Rega di Fim Cisl – noi rispettiamo le mansioni ma c’è da ridurre il gap fra le varie anime dell’azienda: vogliamo che il marcatempo sia messo nelle posizioni congrue". L’obiettivo, ora, è far tornare sui propri passi i vertici di Hitachi. "L’Rsu ha preso coscienza della problematica – conclude Lorenzo Laurelli dell’Uglm – e da qui ci muoviamo: la reazione a questa problematica non è stata indotta da nessuno ma arrivata, spontaneamente, dai lavoratori ed è importante per far capire ai vertici la differenza di trattamento per quanto concerne l’ingresso ogni giorno sul posto di lavoro".

E l’azienda? ufficialmente nessuna dichiarazione. L’azienda preferisce non polemizzare con le organizzazioni sindacali, ma fonti vicine alla direzione fanno sapere che tirare in ballo problemi di sicurezza "è grave e improprio, in quanto la sicurezza non ha nulla a che fare con lo spostamento del marcatempo".

A irritare è soprattutto questo accostamento, dopo i tanti sforzi – spiegano sempre le fonti vicine alla direzione – sostenuti negli anni per rendere gli stabilimenti italiani, non solo quello di Pistoia, tra i più avanzati e rispettosi delle persone, con massicci investimenti sia in termini di formazione sui temi della salute e della sicurezza che dei dispositivi di protezione individuali e collettivi.

Saverio Melegari