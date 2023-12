Domenica al Palazzo Fiabe, musica e arte

Un "vestito nuovo", di quelli che suggeriscono fascino, magia, bellezza, per riscoprire in modo diverso la casa del Comune, il Palazzo di Giano. Nuova edizione domenica 3 dicembre (dalle 9 alle 19) per "Palazzo aperto", un’intera giornata durante la quale, prendendo parte a una visita guidata oppure in autonomia, potranno essere visitati gli spazi monumentali del Palazzo comunale e le sale del Museo Civico d’arte antica, alla scoperta di scorci segreti e luoghi meno conosciuti e solitamente non accessibili. Ad accompagnare questi momenti ci saranno inoltre dalle esibizioni musicali dei giovani studenti del liceo musicale Forteguerri e della scuola di musica e danza Mabellini di Pistoia. Sono diverse le attività pensate per bambini e adulti, con letture animate per i più piccoli, giochi di magia che dialogano con le opere dei Musei Civici, l’esposizione di volumi e libri di pregio e visite guidate per scoprire gli angoli più curiosi e interessanti di Palazzo di Giano, come la scala elicoidale interna, il passaggio segreto che collega il palazzo alla cattedrale e tanti aneddoti legati alla storia della città.

Capitolo visite guidate: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà possibile lasciarsi condurre in un tour dagli studenti Ambasciatori dell’arte (gruppi di massimo 25 persone), con partenza dal loggiato del Palazzo. Ciascuna visita, allietata dalle musiche degli studenti del Forteguerri e della Mabellini, si concluderà con un tour magico guidato dal mago Francesco Micheloni che avrà come tappe alcune delle opere più significative dei Musei Civici. Questi gli orari di tutte le visite: 10, 11.15, 12.30, 15, 16.15, 17.30; le visite possono svolgersi anche liberamente, a partire dai materiali informativi disponibili al bancone del primo piano del Palazzo. La prenotazione è obbligatoria chiamando Pistoiainforma all’800 012 146 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, entro le 13 di venerdì. Contestualmente gli insegnanti delle aree bambini gialla, verde e blu dei servizi educativi comunali terranno delle letture in Sala del Mezzanino e in Sala del Gonfalone del Palazzo comunale. La mattina sono in programma le letture animate "Fiocco di neve" di Benji Davies, per bambini da 6 a 8 anni, e "Chapeau" di Marianna Coppo, per bambini da 3 a 5 anni; primo turno alle 10 e secondo turno alle 10.45. Nel pomeriggio, "Fiocco di neve" di Benji Davies, per bambini da 3 a 5 anni, e "Maga Jole la sfasciaparole" di Stefano Disegni, per bambini da 6 a 10 anni. Primo turno alle 16 e secondo turno alle 16.45. Il ritrovo è sotto le logge del Palazzo comunale (info: [email protected]; prenotazioni entro le 12 di venerdì. Infine, nell’ufficio del sindaco sarà possibile visionare alcune edizioni speciali di volumi legati in qualche modo alla magia, appartenenti al patrimonio della Biblioteca Forteguerriana. In distribuzione gratuita per i visitatori materiali informativi sulla Biblioteca.

linda meoni