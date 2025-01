Domani mancherà la luce

Interruzione dell’energia elettrica nella zona di Campo Tizzoro, l’avviso dell’Enel è stato pubblicato sul sito del Comune: "Giovedì, a partire dalle ore 9, Enel eseguirà lavori urgenti e improrogabili sulla cabina elettrica che serve la zona di Campo Tizzoro compresa indicativamente tra Cima al Miglio, Cinema Reno e bivio per la Macava". L’area interessata è indicata in rosso nella mappa allegata sul sito. Viene suggerito agli utenti interessati di verificare i numeri civici coinvolti dall’interruzione. "Il Comune è consapevole del disagio che questo intervento potrebbe arrecare, ma a seguito di verifiche con Enel, è emerso che rinviare l’intervento non è possibile. Un eventuale rinvio comporterebbe il rischio di danni più gravi e problematiche ulteriori per l’utenza servita dalla cabina. Grazie per la comprensione e la collaborazione. Enel è a disposizione ai recapiti presenti sull’avviso".

AnNa