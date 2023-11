Domande per gli alloggi Erp. Pubblicata la graduatoria La graduatoria provvisoria relativa al bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) per l'anno 2023 è stata pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Serravalle. La commissione valuterà le eventuali opposizioni e deciderà la graduatoria definitiva entro la primavera 2024.