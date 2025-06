Docenti di sostegno, come chiedere la conferma del professore

PISTOIA

Sono stati circa duemila gli studenti delle scuole pistoiesi che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno usufruito del sostegno, un dato significativo che riflette l’impegno del territorio verso l’inclusione scolastica. Pistoia, in particolare, si conferma la provincia toscana con il più alto tasso di alunni con disabilità in classe, una realtà che impone un’attenzione costante e un’organizzazione scolastica capillare. Per le famiglie degli alunni che proseguiranno nel medesimo ciclo scolastico (infanzia, primaria o secondaria di primo grado), è possibile richiedere la conferma dell’insegnante di sostegno che ha seguito l’alunno durante l’anno appena concluso. La scadenza per presentare la richiesta è fissata al 15 giugno 2025.

Mantenere lo stesso docente di sostegno rappresenta un’opportunità importante per garantire la continuità educativa e relazionale, due aspetti fondamentali per il benessere e il percorso di apprendimento degli studenti con disabilità. La stabilità del rapporto tra alunno e insegnante può favorire l’autonomia, migliorare l’integrazione in classe e rafforzare il legame con la famiglia. La domanda deve essere presentata direttamente alla scuola frequentata dall’alunno, seguendo le indicazioni operative fornite da ciascun istituto. Sebbene la conferma del docente non sia automatica, le scuole valuteranno le richieste in base all’organico disponibile e alle priorità educative.

L’Ufficio scolastico provinciale ha ribadito come la collaborazione tra famiglie, docenti e dirigenti scolastici sia essenziale per garantire un sostegno efficace e coerente con i bisogni di ciascun alunno. In un territorio dove il numero degli studenti con disabilità è in costante crescita, diventa sempre più importante promuovere politiche educative inclusive e risorse adeguate.