Django, tre giorni festival in "Anteprima"

Di fatto un’Anteprima di quel che sarà, ma con la ‘A’ maiuscola per il suo carattere d’evento assolutamente speciale. Per il 2024 il festival internazionale di chitarra Toscana Django Festival, organizzato dall’associazione culturale Habanera con la direzione artistica di Maurizio Geri, raddoppia e si arricchisce di un’ulteriore sezione primaverile, dal titolo "Anteprima" appunto, in programma al circolo L’Unione di Tafoni. Un festival di tre giorni, 26, 27 e 28 aprile tra concerti, jam session e dimostrazioni finali dei laboratori, con la partecipazione di musicisti provenienti da tutta Italia. L’intento è di dare continuità temporale alla rassegna d’agosto, che si sta affermando come uno dei più interessanti appuntamenti musicali dell’estate. Sul fronte della formazione, la novità più significativa consiste nell’organizzazione di corsi a distanza con i tre ‘ base’, a cura di Giangiacomo Rosso (chitarra manouche), Cristina Alioto (canto) e Maurizio Geri (musica d’insieme) attivi già da febbraio (www.toscanadjangofestival.com), e attraverso i quali gli allievi stanno avendo l’opportunità di preparare in anticipo il materiale che verrà approfondito nell’incontro vero e proprio in presenza durante i giorni del festival. I corsi di canto e chitarra si tengono dalle 10 alle 13 del 26 e 27 aprile, quello di musica d’insieme dalle 15 alle 17 degli stessi giorni. La maratona si apre venerdì 26 aprile (ore 21.30), con i Liberdjango, trio capitanato dal chitarrista Tolga During che propone una rilettura di composizioni senza tempo di leggende come Astor Piazzolla, Django Reinhardt e Ennio Morricone. La serata di sabato 27 aprile (ore 21.30) assumerà la forma di concerto-danzante sulle note delle musiche swing degli anni ‘40/‘50 eseguite dal gruppo Tooscanians.

Domenica 28 aprile, il saggio finale degli allievi dei corsi (ore 17). A seguire, una degustazione di prodotti tipici a cura della Accademia degli infarinati. La serata si concluderà con il concerto della band residente Gianbanda (ore 21.30), gruppo formatosi spontaneamente durante le varie edizioni del festival, con alcuni dei migliori musicisti. Al termine dei concerti si apre lo spazio all’improvvisazione e alla jam session.

Tutte le attività si svolgono a San Marcello Pistoiese, al circolo L’Unione di Tafoni (via della Repubblica, 961), che metterà a disposizione oltre alla sala concerti, altri spazi a uso didattico e i locali adibiti a ristorante e bar. La manifestazione è realizzata grazie al contributo del Comune di San Marcello Piteglio e al sostegno di Fondazione Caript. Dallo scorso anno si sono aggiunti ulteriori partner promozionali: Unicoop con la sezione soci di Pistoia, Fratelli Martinelli, BG di Marco Olla, Julitex, Omait e Fratelli Signori. Fondamentale anche la collaborazione con Fondazione Teatri di Pistoia per il sostegno a promozione e assistenza tecnica e con Ecomuseo della Montagna Pistoiese per i percorsi museali e la consultazione dell’archivio sonoro ‘Sulle vie dei canti’ inaugurato lo scorso anno.

