Discover Pistoia, un nuovo mese da vivere

Un nuovo mese da vivere, all’insegna di eventi, cultura, arte e società, come sempre raccontato "a colori" da Discover Pistoia, urban magazine edito dalla Giorgio Tesi Editrice che dopodomani, sabato 3 febbraio, esce in abbinamento gratuito con La Nazione, edizione di Pistoia, come da tradizione nei primi fine settimana del mese. Partendo dalle copertine d’artista, a metterci la firma stavolta è Leonardo Giannoni aka Kuro che propone la sua visione variopinta e dinamica con richiami al Carnevale e a San Valentino e, ovviamente, agli elementi tipici pistoiesi quali il Micco e i profili dei monumenti più iconici e riconoscibili. Ad aprire il numero di febbraio è la recente novità che annuncia il tema della prossima edizione dei "Dialoghi di Pistoia", dal 24 al 26 maggio prossimi ad animare il dibattito culturale cittadino. Sfogliando il numero si ha la possibilità di scoprire di quanti spunti è ricco anche questo mese: dagli ultimi giorni per poter visionare la rilettura di Camera Nebbia dell’Arazzo Millefiori (in prestito alle Scuderie del Quirinale per una mostra su Calvino) agli spettacoli che animeranno le sale teatrali pistoiesi secondo la programmazione dei Teatri di Pistoia e alla mostra Revox in corso a Palazzo Fabroni.

Spazio rubriche, come quella immancabile dedicata a "Pistoia com’era" che in questa uscita racconta della Via Cassia, dalla Porta Vecchia a Palazzo Bracciolini nel testo di Emiliano Nappini. E poi una carrellata con l’offerta culturale e artistica della Biblioteca San Giorgio, con gli appuntamenti in città a tema Carnevale, il Pistoia Collexpo 2024 nella Cattedrale di via Pertini, la nuova mostra alla Galleria Vannucci di via Gorizia, protagonisti Michelangelo Consani ed Emanuele Becheri. Non può mancare un resoconto della presentazione già avvenuta dell’ultimo numero di Naturart, fratello ‘grande’ di Discover, che ha segnato anche un momento di bilancio per il progetto fotografico Pistorienses di Nicolò Begliomini, che qui propone un nuovo capitolo con il ritratto della giovane Serena Pratesi de "Il giardino di vetro". Amici di Discover che qui ancora raccontano di sé e delle nuove iniziative sono l’associazione Voglia di vivere, Unicef Pistoia e Coldiretti con Campagna Amica. Non solo città, ma anche provincia, con notizie dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, dal Museo della Carta di Pescia e dai Musei Civici di Monsummano Terme con una ricca serie di altri spot che arrivano anche dalla Montagna, con il Carnevale del Comitato Parrocchiale per le feste di San Marcello. A chiudere il numero è il basket, con la presentazione del prossimo importante impegno extra campionato che vedrà i nostri biancorossi impegnati nelle Final Eight di Coppa Italia, a Torino dal 14 al 18 febbraio. E dunque quaranta (come le pagine) e più motivi per leggere, insieme al nostro quotidiano, Discover Pistoia: appuntamento nelle nostre edicole per quello che, siamo certi, sarà un gradito regalo ai nostri lettori.

l.m.