Discover, gli auguri con le parole di Hurbinek

Augurio di profondità e autenticità, a partire dal messaggio che fu proprio di Hurbinek, un bambino nato e morto a Auschwitz a cui la parola fu però negata: esordisce così, con questo auspicio del direttore editoriale Giovanni Capecchi, il nuovo numero dell’urban magazine Discover Pistoia, primo di questo 2025 appena iniziato. E come sempre si rinnova anche questo sabato 4 gennaio la possibilità per i nostri lettori di potersi assicurare una copia gratuita acquistando il solo quotidiano, per una scorta garantita di notizie che guardano a trecentosessanta gradi al nostro territorio e lo raccontano attraverso storie, volti, appuntamenti. Di Hurbinek si diceva poiché a questo bimbo vissuto troppo poco (la cui brevissima esistenza è ricordata da Primo Levi ne "La tregua"), è intitolata una rassegna che tornerà anche quest’anno con l’approssimarsi della Giornata della Memoria, come ricorda appunto Capecchi in apertura di numero e come meglio approfondiscono le pagine successive. E allora nella carrellata di contenuti che solitamente proponiamo alla vigilia della distribuzione dell’omaggio ecco qualche anticipazione.

Dalle iniziative made in Fondazione Caript come il concorso d’idee "Sì…geniale!" o quelle proposte dall’ente strumentale Pistoia Musei con laboratori, visite guidate e atelier per adulti, passando per Teatri di Pistoia con il cartellone di gennaio tra musica, prosa e danza. Ancora notizie dal circuito dei Musei Civici, dagli amici di Discover come il Giardino Zoologico, Unicef Pistoia, Fondazione Un Raggio di Luce, Coldiretti Donne e la Biblioteca San Giorgio e poi l’ultima narrazione "Pistoia com’era" di Emiliano Nappini attorno al Palazzo Comunale o degli Anziani di Pistoia. Tempo di bilanci per la Fondazione Giorgio Tesi ets che ha consegnato il Premio di Solidarietà Giorgio Tesi al professor Carlo Vezzosi, dimissionario dal suo ruolo di presidente del comitato di indirizzo, oggi guidato da Francesca Tesi, con vice Sara Tesi. Si presenta qui anche l’XI edizione del Pistoia Magic spettacolo di magia che dal 31 gennaio al 2 febbraio sarà al teatro Bolognini. Un passo indietro guardando agli appuntamenti imminenti, com’è la Befana dei Vigili del Fuoco, XXXI edizione che promette l’immutata magia con la discesa dal Campanile e il salvataggio della vecchina grazie agli amatissimi pompieri. Altri flash: lo spettacolo di Monica Menchi in memoria di Francesco Scorcelletti, al Bolognini il 26 gennaio, la mostra dei Vigili del Fuoco all’Oratorio del Santissimo Crocifisso, nel giardino Paolo Novelli di Corso Gramsci 150, le ciaspolate proposte da Trekking Toscani, la mostra su Mirò al Mo.Ca. fino al 29 giugno, gli appuntamenti nel pesciatino e le tradizioni al gusto di brigidino di Lamporecchio. Infine una finestra dal mondo del basket, stavolta attraverso una delle sue colonne più amate, Gek Galanda, che ha consegnato alle stampe il suo libro "La mia vita a spicchi. Quella sottile differenza tra essere e avere", a sostegno di Dynamo Camp.

l.m.