"Dietro il banco", si apre la mostra sul commercio del ’900

A conclusione di un lungo periodo di raccolta fotografica fatto dall’Associazione ‘9cento, si inaugura stamani alle 11, nei locali della ex Tartaruga, in via Risorgimento a Maresca, una interessante esposizione fotografica in cui verranno esposte oltre 30 immagini realizzate in vari luoghi del territorio provinciale, a partire dal 2008, anno d’inizio della documentazione. Nella prima stesura, che comprendeva la metà delle opere esposte in questa occasione, la mostra fu ospitata a Milano a Palazzo Turati, in prossimità di Piazza del Duomo. I soggetti sono operatori di attività commerciali e artigianali, in gran parte cessate o completamente rinnovate. La memoria di luoghi che furono al servizio della collettività quando la chiave di lettura del rapporto tra il fornitore e il committente era profondamente diversa. A sostenere questa iniziativa c’è Unicoop Montagna Pistoiese e il Comune di San Marcello Piteglio.

Andrea Nannini