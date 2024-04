Dedicato al granduca il giardino di via Alessandrini: "Abolì la pena di morte"

Il giardino di via Alessandrini, vicino alla scuola media Sestini, è stato intitolato al granduca di Toscana Pietro Leopoldo II, primo sovrano al mondo ad abolire la pena di morte. Domenica scorsa è stata scoperta la targa con la dedica e con le notizie sulla sua vita, fra cui il periodo in cui governò il Granducato di Toscana (dal 1765 al 1790), ricordando che il Codice Leopoldino portò il Granducato di Toscana a essere il primo Stato nella storia ad abolire la pena di morte. La proposta di intitolare un luogo pubblico al Granduca Pietro Leopoldo II è della Lega, con il consigliere Paolo Santiccioli che l’anno scorso presentò una mozione, approvata, in consiglio comunale. Tra le motivazioni, Santiccioli ricordava che l’istituzione della ‘Festa della Toscana’, il 30 novembre, vuole ricordare l’entrata in vigore del Codice Leopoldino il 30 novembre 1786, e per dedicare "un giusto tributo a un sovrano illuminato come il Granduca Pietro Leopoldo, un simbolo contro una piaga ancora diffusa, come la pena di morte".

La targa è stata scoperta dal sindaco Luca Benesperi con il consigliere Paolo Santiccioli, in presenza di una rappresentanza della Lega Salvini Agliana. "Il Granducato di Pietro Leopoldo II – ha detto il sindaco – rappresenta una storia importante per la Toscana perché, oltre al riordino della legislatura vigente nel Granducato, fu il primo Stato nella storia ad abolire la pena di morte". Santiccioli ha ringraziato il Comune: "In seguito alla nostra mozione, il Comune ha permesso questa intitolazione con targa. Lo ringraziamo perché è molto significativa e importante per la nostra storia".

Piera Salvi