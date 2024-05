Il rebus dell’area Ex Breda. Tra immobilismo e silenzio

Reti metalliche e nastro arancione da cantiere, pali di ferro che spuntano dal cemento e a delimitazione del perimetro dell’area, due gru con le braccia fisse. Non fosse che quell’immagine è un intollerabile cazzotto negli occhi e nello stomaco di ogni pistoiese, tanto è il tempo dell’immobilità che ci sarebbe quasi da pensare a una modernissima installazione artistica, di quelle che impiegano proprio materiale da cantiere ‘morto’ nel tentativo di restituirgli vita. Vita, appunto: quella che da queste parti, cantiere dell’area ex Breda di via Pacinotti, manca da un tempo che sembra non finire più. Eppure di indizi che l’elettrocardiogramma tornasse a batter segnale ce n’erano stati diversi. Primo e più eclatante datato novembre 2021. A riaccendere il respiratore un imprenditore pratese, Roberto Antonio Puccini, che quell’area se l’aggiudica all’asta. Aprile 2022, la società Tuscany Real Estate Development Srl - proprio quella presieduta dal Puccini, amministratore delegato Paolo Salvadori, professionista che già conosce quell’area - firma l’atto di acquisizione ed entra formalmente in possesso dell’area. Giugno 2022, il sindaco Tomasi lo scrive sui suoi canali social a una platea entusiasta, "Ex Breda, il cantiere riparte", riferendosi alla presenza di operai sul posto a ripulire l’area (il cui intervento è durato una giornata).

Da quel giorno un generale silenzio che arrivati all’oggi pone più di un dubbio sul futuro di quella decadenza urbana. Unica certezza, i tempi notoriamente lenti della burocrazia italiana. E un’ipotesi nel mezzo che guarda agli scenari internazionali mutati nel frattempo dall’aggiudicazione notarile, vedi in particolare la guerra in Ucraina scoppiata nel febbraio 2022 con le conseguenti ripercussioni su risorse e costi energetici. Il che, tradotto, potrebbe significare una notevole discrepanza sull’entità dell’investimento previsto prima e dopo. Ma due anni da quell’annuncio del sindaco e due e mezzo dall’acquisto, ci chiediamo, non sono forse tempi incompatibili con l’assenza totale di movimento in cantiere? La questione del resto riguarda tutti dal momento che alla ripresa di quei lavori che rispondono a un progetto e all’investimento di un privato è legata anche la realizzazione di una porzione di lavori di utilità pubblica, piazze e parcheggi, per dirne un paio, la cui utilità per chi vive quella zona e sogna migliori servizi per il centro è indubbia.

Per comprendere lo stato delle cose abbiamo cercato di chiarire direttamente alla fonte, ponendo una domanda: a che punto siamo? Sul fronte di quel che sembra essere in potere del Comune e degli amministratori pubblici, ogni cosa dal punto di vista dei permessi è al suo posto. Chi deve fare il prossimo passo, dicono da Palazzo di Giano, sono i privati. Privati che – da noi contattati ripetute volte – si sono risultati trincerati in una generale indisponibilità a parlare. "Nessuna nuova, buona nuova", recita l’antico adagio. E non ci resta che sperare davvero che sia così. In attesa che le gru tornino a muoversi.

linda meoni