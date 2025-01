De Franceschi Pacinotti. Infiltrazioni dal tetto. La soluzione è vicina. I lavori partono a febbraio

Passi in avanti importanti, e tutti quanti confidano essere anche decisivi, per le possibili soluzioni da mettere in atto per sistemare i problemi di infiltrazioni dal tetto nel "Plesso B" dell’istituto professionale "De Franceschi-Pacinotti" che stanno creando gravi disagi a studenti, docenti e personale scolastico. Tempistiche che dovrebbero prevedere l’inizio dei lavori nella seconda metà di febbraio con una durata complessiva di circa due mesi, meteo permettendo.

Venerdì scorso il presidente della Provincia Luca Marmo, assieme al consigliere con delega all’edilizia scolastica Gabriele Giacomelli hanno incontrato la dirigente Barbara Paggetti per fare il punto sulle criticità emerse nella sede dell’istituto agrario in via Dalmazia, visti i continui allagamenti e la necessità di spostare le lezioni ad alcune classi creando problemi di non poco conto. Sono stati forniti importanti aggiornamenti, a partire dal fatto che le infiltrazioni rappresentano la priorità d’intervento da parte dell’amministrazione provinciale.

"E’ stato convenuto – fanno sapere dalla Provincia – di intervenire integralmente sulla copertura evitando, come in passato, interventi tampone che a questo punto non sarebbero efficaci considerato lo stato dei materiali presenti, e il cantiere si occuperà anche di un muro perimetrale interno bisognoso di manutenzione". All’incontro erano presenti tutte le parti in causa legate alla vicenda, visto che il coinvolgimento in queste settimane riguarda, da vicino, sia il comitato genitori che le Rsu sindacali (da ricordare come, proprio nei giorni scorsi i delegati Cisl hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica per accertare le responsabilità di quello che sta succedendo) e anche esponenti della Provincia.

Complessivamente, oltre alla dirigente, hanno detto la loro anche Salvatore Leonetti e Roberto Vivarelli, rispettivamente presidente del consiglio di istituto e presidente del comitato genitori dell’Istituto Professionale "De Franceschi-Pacinotti", con Francesca Capecchi consigliere comunale e provinciale che si è fatta a sua volta portavoce dei problemi dell’Istituto. La comunione di intenti dei presenti è stata quella di conservare un dialogo attivo fra scuola e istituzioni in modo da poter aggiornare in maniera puntuale e precisa la comunità scolastica sullo stato di avanzamento lavori.

"Esprimo un ringraziamento all’indirizzo dei presenti – ha commentato il presidente della Provincia, Luca Marmo – per lo spirito costruttivo della riunione. Nonostante le difficoltà che attraversa il nostro bilancio, ci pare doveroso rispondere in termini rapidi alla problematica che si è aperta nelle ultime settimane, consapevoli del valore e dell’importanza dell’Istituto che è, e rimane, un riferimento importante per l’economia e lo sviluppo del territorio".

