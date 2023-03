Dall’interprete giapponese A bartender e sous chef

Tante opportunità di lavoro negli ambiti più disparati a Pistoia, provincia e territori limitrofi. Vediamo insieme le offerte più importanti. Azienda vinicola valdinievolina, ad esempio, ricerca un interprete tecnico scientifico italianogiapponese e giapponeseitaliano per settore produzione olio, produzione vino, coltivazione ulivo, coltivazione vite. Spostiamoci nella zona di Prato, dove un bistrot cerca due figure da inserire nel proprio organico: la prima è un bartender con esperienza addetto alla preparazione dei cocktail, e alle gestione del servizio in sala. La seconda è un sous chef con esperienza a supporto del cuoco nella realizzazione delle varie partite e delle pietanze. Per informazioni e candidature contattare [email protected] Tornando in provincia di Pistoia, azienda ricerca un termoidraulico per impianti di riscaldamento, climatizzatori, idrico e scarico. Viene richiesta esperienza nella mansione, possesso di diploma e di patente B e disponibilità alle trasferte. Per informazioni contattare il signore Leonardo Niccolai al numero 392 0794287.