Dall’arte alla tutela del paesaggio . Un bando a sostegno della cultura

PISTOIA Anche per il 2025, Publiacqua offrirà un importante contributo a sostegno delle realtà culturali del territorio attraverso il Bando Cultura, presentato nella mattinata di ieri.

Nel dettaglio, il Bando in oggetto, dall’importo complessivo di 150mila euro, andrà a finanziare la produzione e realizzazione di eventi culturali ed è rivolto a soggetti come enti senza scopo di lucro e imprese che produrranno eventi tesi a promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico e storico del nostro territorio. Dal 2020 al 2024, il Bando Cultura ha consentito di finanziare 129 progetti di produzione artistica e culturale per un valore totale di circa 635.000 euro.

Per tutti i soggetti che rientreranno nei requisiti previsti è previsto un cofinanziamento che potrà arrivare ad un massimo di 20.000 euro e coprire fino al 30% del costo complessivo del progetto.

"Il bando - ricorda Nicola Perini, presidente di Publiacqua - quest’anno contiene una novità importante: i progetti, oltre che per il loro valore culturale, saranno analizzati anche in considerazione degli obiettivi di sostenibilità e dei valori e dei comportamenti che Publiacqua promuove al suo interno e nelle relazioni con i propri stakeholder: la cultura della legalità, ma anche inclusione e contrasto all’emarginazione. La cultura è da sempre un canale di diffusione di valori e uno strumento di educazione: per questo motivo abbiamo considerato utile inserire un punteggio premiante a progetti che vadano nella direzione di parlare dei temi ricordati e che sono propri del nostro agire e delle nostre politiche".

Per quanto riguarda le scadenze, sarà possibile presentare le domande entro il 5 maggio 2025, mentre alla fine dello stesso mese saranno comunicati i vincitori del bando. I progetti oggetti di finanziamento dovranno poi terminare entro il 28 febbraio 2026.

Michele Flori