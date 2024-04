Dalla grande Ghiacciaia ai fossili. I giorni di festa con l’Ecomuseo

Due occasioni di festa per visitare l’Ecomuseo: giovedì 25 aprile e mercoledì primo maggio aperture straordinarie dei musei e itinerari all’aperto. Ecco cosa potete visitare in compagnia dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese. Giovedì 25 aprile e mercoledì primo maggio dalle 15 alle 18: La Ghiacciaia della Madonnina (via Modenese, Statale 66, Le Piastre). "Dopo una breve passeggiata lungo le rive del fiume Reno – ci guida l’Ecomuseo –, vi attende la maestosa Ghiacciaia. Entrando al suo interno sarete riportati indietro nel tempo, ripercorrerete la storia della produzione del ghiaccio naturale e attraverso un suggestivo gioco di luci, scorgerete sulla nuda pietra le sculture realizzate dall’artista piastrese Leonardo Begliomini. Ritrovo con guida alla Ghiacciaia per conoscere l’opera artistica di Begliomini, da sempre affascinato dal racconto delle tenaci ghiacciaiole “montanine”". L’Ecomuseo consiglia anche di visitare la mostra “Donne Forti“, fino al 19 maggio nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale di Pistoia, da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con ingresso libero. Chiuso il lunedì. E quindi: la Via della Castagna e del Carbone (via di Paoluccio, Orsigna) "Lasciatevi incantare dalla silenziosa valle di Tiziano Terzani e tra metati e antichi molini, scoprite la filiera della castagna. Camminate sui ponti autoportanti di Leonardo da Vinci e raggiungete la carbonaia e l’umile rifugio del carbonaio". Ritrovo alle ore 15 al punto d’incontro del sentiero. Per le visite successive la guida sarà lungo il percorso. Museo Naturalistico Archeologico dell’Appennino Pistoiese via Orange, Gavinana: "Un piccolo scrigno di natura che i i bambini ameranno. Conoscerete gli abitanti dell’Appennino Pistoiese: uccelli, insetti, mammiferi, fra cui un vero esemplare di lupo e poi ancora fossili, rocce, quarzi e minerali". Aperto anche la mattina, dalle 10 alle 13. Palazzo Achilli (Piazzetta Achilli 7, Gavinana): "Le sale espositive della storica dimora di Filippo Achilli vi accolgono con la mostra “La Spirale del Tempo. Minerali e Ammoniti tra bellezza e utilità“. Osservate queste particolari “rocce” e con l’aiuto della torcia, scoprite quali di loro sono fluorescenti e immergetevi nel mondo delle ammoniti, misteriosi fossili scomparsi 65 milioni di anni fa". Ingresso a offerta libera. Non è necessaria la prenotazione. In caso di maltempo, gli itinerari all’aperto (Ghiacciaia della Madonnina e Via della Castagna e del Carbone) resteranno chiusi.

Numero verde 800 974102.

Punto Informativo Palazzo Achilli 0573.638025; [email protected]