Dai carichi di lavoro ai premi e al secondo livello

Finita la campagna elettorale, scrutinate le schede e fatti i rispettivi festeggiamenti, già da oggi la nuova Rsu di Hitachi Rail Sts, la più importante azienda della provincia, ha un unico obiettivo da raggiungere: ritrovare l’unità e mettersi in prima linea per la difesa dei lavoratori. "In questi due mesi il nostro sindacato si è tenuto lontano dalle polemiche – dice Lorenzo Laurelli (Uglm) – ma adesso è chiaro come ci sia da mettersi in moto per portare un po’ di fatti concreti a casa perché è ciò che si aspettano coloro che hanno votato ed espresso le loro preferenze". "Ci sono argomenti e problemi rimasti in stand-by in questi mesi da riaffrontare subito – gli fanno eco Juri Citera e Antonella Nannetti (Fim-Cisl) – dai carichi di lavoro al premio di risultato fino alle trattative per il secondo livello: è il momento di ricompattarsi tutti insieme".