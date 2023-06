Da stasera cinema sotto le stelle Tutto il programma fino a luglio

Stasera, proprio con il Solstizio d’estate, torna il cinema sotto le stelle nell’arena di Porta al Borgo. Tutte le sere ci saranno spettacoli fino a settembre. La programmazione è a cura di Mabuse Cinema, in collaborazione con il Comune di Pistoia. Le proiezioni iniziano alle 21.30. Biglietti intero 6 euro, ridotto 5. Possibilità di abbonamento.

Anticipiamo la prima tranche del programma: stasera "L’appuntamento" di Teona Strugar Mitevska; domani "Gli spiriti dell’isola" di Martin McDonagh, mentre venerdì "Air. La storia del grande salto" di Ben Affleck, sabato "Le otto montagne" di Felix Van Groeningen (replica il 13 luglio), domenica "Tre di troppo" di Fabio De Luigi. E ancora: "Stranizza d’amuri" di Giuseppe Fiorello (26 giugno), "Mummie. A spasso nel tempo" di Juan Jesús García Galocha (27 giugno), "Holy Spider" di Ali Abbassi (28 giugno), "Il Sol dell’Avvenire" di Nanni Moretti (29 giugno e in replica il 15 luglio), "The whale" di Darren Aronofsky (30 giugno e 23 luglio), "La stranezza" di Roberto Andò (1 luglio), "L’ultima notte di Amore" di Andrea Di Stefano (2 e 21 luglio), "La giunta" di Alessandro Scippa (per il Pistoia Docufilm Festival, 3 luglio), "Guardiani della Galassia Vol.3" di James Gunn (4 luglio), "The quiet girl" di Colm Bairéad (5 luglio), "Emily" di Frances O’Connor (6 luglio), "Grazie ragazzi" di Riccardo Milani (7 luglio), "Rapito" di Marco Bellocchio (8 e 20 luglio), "Everything Everywhere All at Once" di San Kwan (9 luglio). Si prosegue il 10 luglio con una seconda proiezione per il ciclo Pistoia Docufilm Festival dal titolo "Le chiavi di una storia" documentario di Federico Micali, "Super Mario Bros" di Aaron Horvath (11 luglio), "As Bestas. La terra della discordia" di Rodrigo Sorogoyen (12 luglio), "Mixed by Erry" di Sydney Sibilia (14 luglio), "Tar" di Todd Field (16 luglio). Nuova proiezione del Pdf-Pistoia Docufilm Festival con la pellicola "Po" di Andrea Segre (17 luglio), mentre il 18 luglio l’appuntamento è con l’animazione de "La Sirenetta" e il 19 "Armageddon Time. Il tempo dell’Apocalisse" di James Gray. Il 22 luglio un film francese, "Mon crime. La colpevole sono io", diretto da François Ozon, il 24 luglio "L’innocente" di Louis Garrel, l’animazione made in Pixar il 25 luglio con "Elemental", "Eo" di Jerzy Skolimowski (26 luglio), "Daliland" di Mary Harron (27 luglio), "Non così vicino" di Marc Forster (28 luglio). Ultimi tre titoli "Scordato" di Rocco Papaleo il 29 luglio, "Indiana Jones e il Quadrante del Destino"di James Mangold il 30 luglio e "Passeggeri della notte" di Mikhaël Hers il 31 luglio.