Da oggi cominciano i festeggiamenti

Al circolo Arci Antonio Gramsci della Catena, tante iniziative di Natale. Oggi, dalle 15 alle 22, sarà allestito il "Villaggio di Natale al circolo", con "Mercatino artigiano". Alle 15 laboratorio per bambini "Scriviamo la letterina a Babbo Natale" (su prenotazione). Dalle 16 dolci, caramelle e cioccolata, dalle 18.30 aperitivo natalizio e dalle 19.30 pizzeria. Per il 6 gennaio "Pranzo di Befana" (su prenotazione) con menù fisso e tombolata. Per informazioni contattare il circolo. "Siamo contenti di poter dare il via in questa importante zona di Agliana ai festeggiamenti del Natale – fa sapere Guido Del Fante, vicepresidente del circolo –, grazie al lavoro di tutte le volontarie e i volontari. Da quest’anno, proprio grazie al contributo del circolo Arci Gramsci, Catena ha le sue prime luminarie che negli anni vorremmo far crescere grazie anche alle idee del vicinato che è rimasto contento della luce con la stella in via Santini. Vedere il circolo così vivo è per noi emozionante, sintomo che la comunità necessita di spazi e che questi spazi vuole viverli. Sarà una giornata emozionante. Ingresso libero, senza necessità della tessera". Del Fante sottolinea l’impegno del volontariato e ringrazia quanti dedicato il loro tempo per rendere vivo il circolo.

Piera Salvi