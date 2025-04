"Da est a ovest", racconto di una vita a due

Associazione culturale Zona Teatro Libero in scena domani (ore 21.15, ingresso libero) al teatro della Casa del popolo di Bottegone. Lo spettacolo è nell’ambito del concorso teatrale per compagnie amatoriali "Fabrizio Rafanelli" ma è fuori concorso. Sono già andate in scena le otto compagnie in gara al "Rafanelli" e gli attori e attrici che hanno partecipato al "Concorso Monologhi" che si è svolto nelle serate del 20 e 27 marzo con venti interpreti: nove donne e undici uomini. Ne sono stati scelti cinque che si esibiranno di nuovo nella serata di premiazione del 10 aprile. Le otto compagnie di prosa che hanno partecipato al concorso sono: I Malerbi con "Agenzia matrimoniale", di Stefano Palmucci, regia di Michele Coppelli, Al Castello con "Bianca B." scritto e diretto da Claudio Pesaresi, Unicorno con "Pavesini in salsa tonnata" scritto e diretto da Matteo Dall’Olmo, Associazione Paolo Zuccagni in "Spirito allegro" di Noel Coward, regia di Paolo Cardelli, Il Teatro dell’inutile con "Smith&Wesson" di Alessandro Baricco, regia di Daniele Torrini, Acquainbocca con "Parigi val bene una vasca" di Andrea Oldani, regia di Gianluca Truppa, Teatro Res 9 con "Harvey" di Mary Chase, regia di Luca Orlandi, Compagnia degli evasi in "Apericena pachade" scritto e diretto da William Cidale. In attesa della premiazione del concorso di prosa e dei monologhi, giovedì 3 sarà la compagnia organizzatrice ad allietare il pubblico.

Zona Teatro Libero presenta lo spettacolo "Da Est a Ovest" liberamente tratto dal testo vincitore della sessantesima edizione del "Premio Vallecorsi". Il testo è di Gianluca D’Agostino, con elaborazione drammaturgica di Enrico Melosi e Paolo Nesi, che curano anche la regia. In scena: Giacomo Bardi, Chiara Balloni, Alessandro Fedi, Genni Ferri, Elvio Norcia, Elisabetta Iozzelli. Tecnico audio Mariella Biagini. "Proviamo a guardare attraverso le finestre di una mansarda" - spiegano da Zona Teatro Libero. "Vedremo momenti di una vita a due, una storia come altre mille. Ade e Sim, anime in un intreccio di vissuti a volte leggeri a volte pieni di pathos". Enrico Melosi e Paolo Nesi hanno elaborato alcune scene dal testo "Da Est a Ovest" scritto da Gianluca D’Agostino, vincitore della sessantesima edizione del "Vallecorsi". Hanno preso una parte del lavoro teatrale, utilizzando tre figure femminili e tre maschili che incarnano alcune fasi della vita della coppia.

Il 10 aprile sarà consegnato anche il consueto premio "Una vita in scena", che quest’anno sarà conferito al Coro Città di Pistoia. La diciottesima edizione del concorso "Fabrizio Rafanelli", iniziata il 16 gennaio, ha proposto spettacoli dal brillante al drammatico, dal comico al comico grottesco. Il "Rafanelli" è organizzato dall’associazione Zona Teatro Libero e comune di Pistoia, con il sostegno di Fondazione Caript, in collaborazione con Unione italiana libero teatro, Arci Pistoia, Casa del popolo di Bottegone, Unicoop Firenze, associazione Amici del Vallecorsi per il teatro.

Piera Salvi