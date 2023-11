Cucina e solidarietà ’La Toscana in bocca’ a sostegno della "Fro"

Una serata dedicata alla ricerca medica, da sostenere mediante una raccolta fondi dedicata alla Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus: è il proposito della "cena di beneficenza" de La Toscana in Bocca, in programma per il prossimo mercoledì 29 novembre dalle 20. L’appuntamento – giunto alla sua quinta edizione – è promosso da Confcommercio Pistoia e Prato all’interno del circuito di Vetrina Toscana, con il contributo della Regione Toscana e della Camera di Commercio di Pistoia e Prato. Nella serra del Winter Garden del Toscana Fair (in via Bonellina 46) alcuni tra i migliori rappresentanti della ristorazione – anche stellata – delle province di Pistoia e Prato si metteranno dunque a disposizione per una causa benefica, proponendo un menù che interseca materie prime e processi di lavorazione sostenibili con i sapori della tradizione toscana. Il ricavato, come detto, verrà interamente devoluto alla Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus, impegnata da 34 anni a rendere più confortevole il percorso di cura dei pazienti e a supportare attivamente la ricerca scientifica. La Fro segue con i suoi specialisti una media di circa 2400 pazienti all’anno, con l’obiettivo di porli al centro sviluppando misure all’altezza, che suppliscono alle eventuali carenze del settore pubblico.

"Eventi come questa cena di beneficenza - dichiara il professor Lorenzo Livi, direttore del reparto di Radioterapia Oncologica di Careggi – sono davvero importanti per noi, perché permettono alla Fro di ottenere risorse vitali per continuare a dare impulso alla ricerca scientifica e alla lotta contro il cancro. Non sono donazioni scontate, anzi per la nostra Onlus sono un tassello davvero importante. "La cena di beneficenza – è il commento del Presidente di Confcommercio, Gianluca Spampani – rappresenta sempre un momento ideale per fare solidarietà valorizzando al contempo le migliori espressioni della ristorazione nei nostri contesti. Quando le nostre comunità riescono a fare quadrato con l’obiettivo comune di aiutare chi si trova in difficoltà, è sempre una vittoria. La cena, inoltre, introduce gradualmente ai futuri appuntamenti con gli eventi de La Toscana in Bocca, che promettono di trasmettere nuova linfa a territori che, mai come in questi giorni, sono alle prese con una ripartenza estremamente complessa". La Toscana in Bocca tornerà infatti nel 2024 con una doppia edizione, su Prato e su Pistoia, per valorizzare le proposte enogastronomiche territoriali.Per prenotare la propria partecipazione contattare il 335.5775485. Il contributo minimo è di 70 euro.