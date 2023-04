Mura di Pistoia, crollo di una porzione, nessun ferito

Pistoia, 5 aprile 2023 – Crollo di una piccola porzione delle mura di Pistoia. Accade notte tra martedì e mercoledì. Si tratta di pochi metri della costruzione. Non si registrano feriti ma la vicenda pone l’accento sulla sicurezza delle antiche mura. I detriti del crollo sono finiti sul tetto di un fabbricato.

Si tratta del secondo cedimento del genere dopo quello avvenuto nel 2020. La zona del crollo è quella tra via Pacinotti e via Zamenhof. Vigili del fuoco e Comune di Pistoia si sono messi subito a lavoro per transennare la zona e svolgere tutti i rilievi del caso.

Il tema delle mura medievali e della loro fragilità è sempre stato un tema caldo in città, un tema su cui a più riprese sono intervenute le ultime amministrazioni comunali.

Il crollo del 2020 fu particolarmente allarmante perché venne giù una porzione di trenta metri. Era il 6 settembre 2020. Il crollo avvenne in via Arcadia.