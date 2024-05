Croce Verde. Stop al servizio notturno

Sospeso il servizio di emergenza a Sambuca Pistoiese, ne dà notizia, con grande rammarico la presidente della Croce Verde di Pistoia, Stefania Tolve: "Le attività sociali della sezione non subiranno nessuna riduzione – annuncia la dirigente –, ma abbiamo dovuto sospendere il servizio di stand by notturno perché mancano le risorse umane per coprire questa attività, le altre restano erogate esattamente come lo sono sempre state. Per l’emergenza siamo in contatto con gli organi preposti, sia del mondo della politica che quelli della sanità, per individuare insieme una soluzione, possibilmente in tempi brevi. Certo – aggiunge – non è facile avere persone formate da portare in servizio nel giro di poche settimane, sarebbe bello se qualche soggetto, sia tra i giovani come tra i volenterosi, si avvicinasse a questo meraviglioso mondo del volontariato, anche per fare un’esperienza nuova e gratificante. Quella della Montagna è una realtà impegnativa, vuoi perché gli abitanti sono pochi e i chilometri invece tanti, chi l’esperienza di soccorritore l’ha fatta ne è rimasto però affascinato e ne parla con entusiasmo, attualmente è un mondo in cui ci stiamo in tanti ma non abbastanza. Si rischia che la stanchezza ci porti via energie che poi vengono a mancare a tutta la collettività, in termini di servizi". Adesso è il momento di trovare una soluzione e, con la campagna elettorale in corso, il mondo della politica potrebbe non essere abbastanza attento e le relazioni con la vicina Emilia non sono evidentemente abbastanza consolidate. Una soluzione va comunque trovata, perché privare un’intera parte della Montagna di un servizio essenziale come quello di emergenza, è un rischio che non è possibile correre.