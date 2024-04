Controlli serrati con i cani. Sorprese venti persone

Prosegue l’azione di presidio del territorio da parte del Gruppo della Guardia di Finanza di Pistoia e della Compagnia della Guardia di Finanza di Montecatini Terme che, nei primi mesi di quest’anno, hanno eseguito, con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pisa, una serie di controlli volti a prevenire e reprimere i fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, concentrando l’attenzione sui principali luoghi di aggregazione giovanile e nei pressi delle stazioni ferroviarie, identificando e controllando numerose persone. Complessivamente sono stati sorpresi venti soggetti in possesso di sostanze stupefacenti: diciannove con modiche quantità per uso personale (segnalati alle competenti autorità prefettizie), mentre uno, trovato in possesso di oltre un etto di hashish, è stato denunciato all’autorità Giudiziaria.