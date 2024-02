Contributo affitti. Approvata la graduatoria

È stata approvata dal Comune di Pistoia la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico finalizzato all’assegnazione dei contributi a integrazione del canone di locazione per l’anno 2023 e consultabile sul sito del Comune. i fini dell’erogazione del contributo, i soggetti le cui domande risultano ammesse dovranno trasmettere entro il 17 marzo i documenti indicati per ciascuna pratica. Le ricevute a dimostrazione del pagamento del canone di locazione relativo al 2023 e i documenti indispensabili all’erogazione del contributo dovranno essere trasmesse unicamente su modulistica specifica e in modalità online attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale presente sul sito del Comune di Pistoia. I richiedenti in grado di accedere autonomamente allo Sportello Telematico, ma privi di strumenti informatici possono utilizzare gratuitamente la postazione disponibile senza prenotazione in Biblioteca San Giorgio. Per le persone anziane è possibile rivolgersi alla “Bottega della Salute” nella sede Spi Cgil, in via Gentile, telefono 0573 450880, il lunedì e martedì dalle 9 alle 12, il mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18 o al punto di accesso assistito presente alla Misericordia di Pistoia in via del Can Bianco 33, telefono 0573 505243 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.