Concorso Giorgio Tesi. Le premiazioni finali

"Lo sport è vita" è stato il tema della nona edizione del Concorso di Poesia Giorgio Tesi che ha visto un’ottima partecipazione da parte delle scuole pistoiesi. Giovedì alle 17 nella sala convegni della Giorgio Tesi Group è in programma la consegna dei premi. Promosso come sempre dalla Fondazione Giorgio Tesi Ets - quest’anno l’obiettivo era quello di dare ai ragazzi l’opportunità di tradurre in versi le emozioni e le riflessioni suscitate dal mondo in cui vivono. Il concorso, aperto agli studenti delle classi quinte della scuola primaria e agli studenti delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado ha visto una buona partecipazione. Un’ apposita giuria, composta da Sara e Francesca Tesi, Anna Gemelli, Giuliano Livi, Luigi Scardigli, Virginia Porta e Carlo Vezzosi, presidente del Comitato di Indirizzo della Fondazione, ha esaminato gli elaborati e stabilito i premiati.