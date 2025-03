Comitato per la discarica. Giallo chiarito

"Per poter ottenere il finanziamento necessario al rinnovamento del sito istituzionale del Comune, l’amministrazione ha scelto di togliere dal sito stesso la sezione dedicata all’attività del Comitato Cittadino, a cui ognuno poteva liberamente accedere per consultare i verbali delle riunioni e ricevere notizie sulle sue iniziative". Lo dichiarano gli esponenti di Serravalle Civica, riportando l’attenzione sul Comitato Cittadino per la discarica del Cassero che non si riunisce ormai da più di un anno. La formazione civica extra-consiliare aveva inoltre effettuato il mese scorso un accesso agli atti per chiedere conto della sparizione, dal sito del Comune, della sezione dedicata proprio alla discarica e all’attività del Comitato. La sezione sui lavori del Comitato è sparita poiché l’adeguamento del sito internet ai requisiti e ai criteri di conformità prodotti dall’Agenzia per l’Italia Digitale, finanziato con i fondi del Pnrr, non prevede la pubblicazione di alcune tipologie di contenuti. Serravalle Civica non ha risparmiato nemmeno un attacco a Francesco Romagnoli, consigliere comunale di centrosinistra e presidente del Comitato: "Il primo a risentirsi e protestare avrebbe dovuto essere il consigliere comunale Romagnoli, presidente del Comitato, che invece tace, risultando inattivo ormai da più di un anno – hanno concluso –. L’ultima volta che, secondo i dati e a noi pervenuti, ha riunito il Comitato, risale al 22 gennaio 2024. Ci chiediamo se Romagnoli sia consapevole del fatto che, non avendo convocato alcuna riunione durante tutto questo arco temporale, ha apertamente violato il regolamento, secondo il quale sono obbligatorie almeno quattro riunioni all’anno".

G.F.