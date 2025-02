Coldiretti: "Denunciare ogni episodio"

Lo stillicidio di furti nei vivai ornamentali pistoiesi ha ripreso vigore, complice il terreno pregno d’acqua che ha facilitato l’estirpazione di giovani piante dal terreno. "Un fenomeno, purtroppo, che non si è mai fermato – spiega Coldiretti Pistoia –. Nonostante le precauzioni e la costante attenzione e le denunce dei vivaisti, ‘rubare nel vivaio’ è operazione semplice, considerando che un baule di un’auto può contenere migliaia di piantine, così come nei borsoni da viaggio abbandonati rinvenuti in un canneto in questi giorni. Come più volte evidenziato sono molti gli indizi che fanno pensare a furti su commissione, di chi sa quale tipologia di pianta va per la maggiore in quel momento. Il vivaismo ornamentale di Pistoia non può subire la concorrenza ‘di ritorno’ di chi si è appropriato illegittimamente di piante che dovevano essere patrimonio pistoiese. Invitiamo tutte gli imprenditori che subissero un furto a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, a prescindere dall’entità della refurtiva. Ogni singola denuncia è di grandissima importanza".

S.M.