Invertito il senso di marcia in un tratto di via Gherardo Nerucci di circa 30 metri. Il nuovo provvedimento consente, per chi proviene da viale Arcadia e viale Matteotti e prosegue in direzione Porta San Marco per raggiungere via Bartolomeo Sestini, di poterlo fare anche girando a destra in via Nerucci (prima del bar Aurora) per poi continuare in via Giovanni Pascoli e da qui immettersi in via Sestini.

"Abbiamo deciso questa modifica per snellire il traffico nella zona di Porta San Marco – spiega l’assessore alla mobilità Alessio Bartolomei -. Nel marzo 2022 il senso di marcia di questo breve tratto di via Nerucci era stato invertito e ci eravamo dati un anno di tempo per verificare se la novità potesse decongestionare il traffico, soprattutto in particolari orari della giornata. Purtroppo il tratto di via Antonelli compreso tra via Nerucci e via Sestini, prima della rotonda, è stretto e si possono creare lunghe code di attes. Con il nuovo provvedimento, si cerca di i snellire la circolazione per chi vuole andare in direzione est".