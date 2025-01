Coach Gasper non cerca alibi: "Abbiamo due problemi evidenti"

"Milano è di un altro pianeta e fino a che ci ha retto il fisico e la concentrazione siamo stati in partita, dopo la gara è andata dalla parte degli avversari". Gasper Okorn non ci gira tanto intorno e soprattutto non prova ad aggrapparsi sugli specchi. "Nel primo tempo e fino al 59-55 ad inizio terzo quarto siamo andati bene – prosegue il tecnico biancorosso –, poi ci sono stati due o tre situazioni che hanno fatto svoltare il match. Loro hanno preso un paio di rimbalzi offensivi ed hanno segnato, noi siamo andati in attacco e abbiamo sbagliato mentre loro hanno fatto di nuovo canestro e lì la gara ci è scivolata dalle mani. Dobbiamo riuscire a tenere fisicamente per più tempo, avere la stessa intensità del primo tempo per tutti i quaranta minuti, essere più concentrati ed evitare errori sciocchi".

Okorn evidenzia senza mezzi termini i problemi di Pistoia. "Abbiamo due problemi – spiega Okorn – i rimbalzi e la difesa uno contro uno. I rimbalzi sono un problema evidente e non da ora così come non riuscire a difendere uno contro uno che ci costringe a dover aiutare con gli avversari, come ha fatto Milano, che scaricano sul giocatore lasciato libero. In attacco sono meno preoccupato". La difesa, in effetti, è calata vistosamente: "Non abbiamo giocatori portati alla difesa – ammette Okorn – e l’arrivo del nostro cinque sarà utile per tappare questi buchi dando una mano sul pick and roll. Tutta la squadra però dovrà migliorare in difesa".

Maurizio Innocenti