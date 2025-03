Ciocco e Valle del Serchio: Artino scalda i motori

Sta per accendere i motori, la stagione sportiva di Luca Artino. Il pilota di Lamporecchio è atteso sulle strade del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, appuntamento di apertura della Coppa Rally di Zona 7. Un contesto che rievoca soddisfazioni, quello proposto dalla prima manche stagionale, con il driver portacolori di Art Motorsport 2.0 chiamato ad esprimere le potenzialità della Skoda Fabia Rs, condivisa con Leonardo Matteoni. Quattro, le firme di Luca Artino nell’albo d’oro della gara, con le vittorie assolute nelle edizioni 2014, 2015, 2016 e 2017. Al volante della Skoda Fabia RS, Luca Artino si è seduto in due precedenti occasioni, al Rally Casciana Terme ed al Rally Città di Pistoia, concluso in terza posizione assoluta. Sensazioni positive, quelle riscontrate sui chilometri della passata stagione al volante della vettura boema: elementi sui quali è stata costruita la programmazione sportiva, articolata sulla partecipazione, in pianta stabile, agli appuntamenti del confronto regionale. Il Rally Il Ciocco, proporrà ai suoi interpreti 61,86 chilometri distribuiti su sette prove speciali. La partenza è in programma sabato 22 marzo alle ore 10:30 da Lucca anticipata, nella giornata di venerdì, dallo shakedown delle ore 16. L’arrivo, sempre a Lucca, è previsto sabato sera alle ore 21:10.