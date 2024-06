Cinema itinerante la sera nelle piazze

"Un appuntamento diventato ormai un classico, che si rinnoverà anche quest’anno. Restano da rifinire alcuni dettagli, ma partirà a breve". Il vicesindaco Patrizio Mearelli lo conferma: "Cinemoving", la rassegna del cinema itinerante all’aperto, è già stata programmata. Deve ancora essere ufficializzato il programma definitivo con i titoli dei film da proiettare in orario serale (dopo cena) nelle varie frazioni, ma intanto c’è già il calendario. Sono dieci appuntamenti che si snoderanno nell’arco di un mese, iniziando giovedì 4 luglio alla Ferruccia, nella piazza dinanzi alla chiesa. La sera dopo a Santonuovo (nell’area verde dietro la chiesa) mentre l’11 luglio tappa al parcheggio in piazza Contessa Rasponi Spalletti e via Della Gorga. Avanti poi con Ronchi (il 12 luglio nel giardino "Caterina e Nadia Nencioni") e Valenzatico, il 18 luglio in piazza della chiesa. Le ultime tappe a Caserana (area giochi "Serafina Nesti", il 19 luglio) Tizzana (il 24 luglio in piazza della Chiesa) e Vignole (il 26 luglio, davanti al campo sportivo Caramelli) e Quarrata (nell’area scuderie di Villa La Magia). Appuntamento finale il 2 agosto a Catena, in piazza della Chiesa.

Nelle intenzioni del Comune Cinemoving è il modo per "portare" il cinema in ogni frazione, nell’attesa che l’intervento al Polo Tecnologico finanziato con le risorse del Pnrr venga completato e doti nuovamente Quarrata di uno spazio permanente per il cinema e il teatro.

G.F.