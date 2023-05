Cinema all’aperto Affidamento fino al 2025

Nessuna sorpresa, in termini di tradizioni, per quanto concerne l’organizzazione del "Cinema sotto le stelle" per il triennio 2023-25, appuntamento fisso dell’estate pistoiese che tiene compagnia, con la sua location all’aperto in porta al Borgo – per la precisione nella zona retrostante di Villa Baldi Papini – a coloro che rimangono in città soprattutto in agosto riproponendo le migliori pellicole uscite nell’ultimo anno. Lo scorso 13 aprile il Comune aveva pubblicato una indagine di mercato per trovare appositi operatori e, dopo una riapertura dei termini per una criticità tecnica riscontrata, si è provveduto ad un affidamento diretto nei confronti della Mabuse Cinema Srl a fronte di una concessione complessiva, Iva compresa, di 155mila euro. Adesso non resta che attendere la stesura del programma definitivo per i mesi di luglio e agosto.

red.pt