Chiusa via XX Settembre, è caos. Ma nascerà la Ciclovia del Sole

PISTOIA

Giovedì mattina denso di disagi quello vissuto ieri dai pistoiesi nella zona della barriera e della stazione ferroviaria per la chiusura, causa lavori, di via XX Settembre per poter proseguire col cantiere per la realizzazione della Ciclovia del Sole. I lavori, annunciati soltanto nella giornata di mercoledì, sono iniziati di buon mattino con la chiusura della strada dalla rotonda della stazione in direzione nord (i mezzi pubblici già da tempo non possono viaggiare in senso opposto). E subito sono partite le polemiche perché sono entrate in azione le motoseghe per l’abbattimento degli alberi lungo la strada: una operazione resasi necessaria perché, in quel tratto di strada, la pavimentazione in asfalto è stata sollevata dalle radici e, per realizzare il tracciato della Ciclovia, si dovrà procedere con un nuovo manto d’asfalto.

Problematico il transito dei mezzi, visto che seppur regolati da movieri, i mezzi pubblici sono stati fatti transitare lungo via XX Settembre. Il cantiere proseguirà nella giornata odierna e lunedì, salvo maltempo: al termine, verranno messe a dimora nuove piante su entrambi i lati come Acer freemanii, ginkgo biloba, magnolie, parrotia persica e altri per poi passare alle ripiantumazioni in Largo Treviso dove, i lavori, vanno avanti da mesi. Il secondo step sarà quello della realizzazione della pista ciclabile, a fianco al marciapiede, per una larghezza di due metri e mezzo con il mantenimento dei posti auto presenti lungo la carreggiata e, alla fine dei lavori, ci sarà una sola corsia transitabile per le auto mentre i mezzi pubblici dovranno passare da via Frosini e via Vittorio Veneto.