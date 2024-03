Chiazzano, poker al Capannori

Si è chiusa ventitreesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, lasciando a tutte le formazioni di Pistoia e provincia punti (nel migliore di casi) o spunti su cui riflettere. Ed è quindi tempo di tracciare un primo bilancio, in attesa della prossima giornata. Partendo dal girone A di Prima Categoria, dove a far festa è solo il Chiazzano alla luce del 4-2 imposto al Capannori (anche se la strada per la salvezza è lunga). Sorride a metà il CQS Pistoia, dopo il pari a reti bianche con il Marginone che lascia intravedere l’uscita dalla zona playout. Il Giovani Via Nova ha pareggiato 2-2 con il Serricciolo, prendendo un punto ma senza fare uno scatto. E il Pescia, dopo la sconfitta per 0-2 contro il Mulazzo, attende solo il verdetto della matematica. Ritorno in panchina sfortunato per coach Agostiniani sulla panchina del Quarrata, nel girone C: nonostante la doppietta di Cortonesi, il CSL Prato Social Club si è imposto 3-2 e ha fatto momentaneamente uscire i quarratini dalla zona playoff. Il 3-1 esterno con cui Bellini, Betti e Benedetto hanno espugnato il campo dell’Atletica Castello ha fatto sì che gli Amici Miei uscissero dalle sabbie mobili.

Scendendo in Seconda categoria, è il momento dell’Atletico Casini Spedalino: Chakyry e Bigagli hanno griffato il 2-1 sul Montalbano Cecina che lancia la banda Marchiseppe al comando in solitaria del girone F. Merito anche del Montemurlo Jolly, che ha stoppato sull’1-0 la Montagna Pistoiese. Rallenta anche la Virtus Montale, dopo l’1-1 con l’Olimpia Quarrata (Goretti da un lato, Goretti dall’altro). Risalgono le quotazioni del Cintolese, con Avanzati e Niccolai mattatori nel 2-1 contro il Prato Nord. Battute d’arresto per San Niccolò e Borgo a Buggiano, sconfitti rispettivamente dalla Galcianese (2-4) e Chiesanuova (0-1). Patella e Cirino hanno certificato l’1-1 fra Pistoia Nord e Montale Pol.90 Antares. E il San Felice è chiamato a ripartire per riscattare lo 0-1 patito ad opera de La Querce.

Giovanni Fiorentino